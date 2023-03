Parcours : regards sur les collections Musée d’Art, Histoire et Archéologie Évreux Catégories d’Évènement: Eure

Parcours : regards sur les collections Musée d’Art, Histoire et Archéologie, 13 mai 2023, Évreux. Parcours : regards sur les collections Samedi 13 mai, 16h30 Musée d’Art, Histoire et Archéologie Durée 30 min. Les médiatrices culturelles du musée vous proposent d’aller à la rencontre des projets d’éducation artistique et culturelle menés cette année autour du château de Navarre avec des établissements scolaires (« La classe, l’oeuvre »), la Médiathèque et l’accueil de loisirs du quartier de Navarre (« Dessine-moi le château de Navarre »). Musée d’Art, Histoire et Archéologie 2 esplanade Anne Baudot, 27000 Evreux Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure Normandie 02 32 31 81 90 http://www.evreux.fr Créé en 1873 et installé dans l’ancien évêché jouxtant la cathédrale, le Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux est un « Musée de France ». Il présente des collections relatives à l’histoire de la cité antique et aux grands épisodes historiques de la ville et du territoire alentour. Sa collection de peinture abstraite de la seconde moitié du XXe siècle témoigne de liens étroits établis avec artistes et collectionneurs. À Evreux, direction centre ville-cathédrale. Parking aux abords du musée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:30:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

2023-05-13T16:30:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00 Portrait présumé de Charles-Godefroy de La Tour d’Auvergneprésentant le château de Navarre à Évreux, attribué à Jean-Baptiste Massé, 18e siècle, © Evreux, Musée d’Art, Histoire et Archéologie

