Plongez-vous dans l'ambiance d'une maison d'un collectionneur du XVIIIe siècle Musée d'Art et d'Histoire Sainte-Menehould

Sainte-Menehould Plongez-vous dans l’ambiance d’une maison d’un collectionneur du XVIIIe siècle Musée d’Art et d’Histoire Sainte-Menehould, 16 septembre 2023, Sainte-Menehould. Plongez-vous dans l’ambiance d’une maison d’un collectionneur du XVIIIe siècle 16 et 17 septembre Musée d’Art et d’Histoire Visite guidée au Musée d’Art et d’Histoire de Sainte-Ménehould Musée d’Art et d’Histoire Place du Général Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est 03 25 03 86 80 http://www.mmc-stemenehould.com Situé dans l’ancien Hôtel de la Subdélégation de Champagne, hôtel particulier du XVIIIe siècle inscrit au titre des Monuments Historiques, le musée présente de nombreux objets évoquant l’histoire tumultueuse de la ville et de ses environs. Il permet de plonger le visiteur dans l’ambiance d’une maison de collectionneur éclairé du XVIIIe siècle. Parking sur la place du Général Leclerc devant le musée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

