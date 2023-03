Spectacle : représentation théâtrale « Une nuit au musée » Musée d’art et d’histoire Saint-Lô Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Lô

Spectacle : représentation théâtrale « Une nuit au musée » Musée d’art et d’histoire, 13 mai 2023, Saint-Lô. Spectacle : représentation théâtrale « Une nuit au musée » Samedi 13 mai, 19h00, 21h00 Musée d’art et d’histoire 100 places par représentation, durée 1h, pyjamas bienvenus. A l’occasion de la Nuit des musées, la troupe du Théâtre de l’Acte et le musée d’art et d’histoire vous invite à passer la nuit au musée ! Au programme : une visite insolite et une nuit en dortoir, n’oubliez pas votre brosse à dent et votre pyjama ! Musée d’art et d’histoire 5 Place du Champs de Mars, 50000 Saint-Lô, Manche Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 72 52 55 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 © Pierre-Yves Le Meur

