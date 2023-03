Exposition immersive « Jean-Pierre Le Fèvre, Couleurs d’une vie » Musée d’art et d’histoire Saint-Lô Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Lô

Exposition immersive « Jean-Pierre Le Fèvre, Couleurs d’une vie » Musée d’art et d’histoire, 13 mai 2023, Saint-Lô. Exposition immersive « Jean-Pierre Le Fèvre, Couleurs d’une vie » Samedi 13 mai, 18h00, 18h30, 20h00, 20h30, 22h00, 22h30 Musée d’art et d’histoire 75 places par projection, durée 30 min. A l’occasion des 90 ans de Jean-Pierre Le Fèvre et dix-sept ans après la donation faite par l’artiste au musée d’art et d’histoire, le musée propose une exposition immersive, hors-du-commun !

Une centaine d’œuvres retraçant la carrière de Jean-Pierre Le Fèvre sont mises en mouvement et en musique, et les visiteurs plongent dans la peinture de l’artiste dans une immersion vivante et en couleur.

Tout public. Musée d’art et d’histoire 5 Place du Champs de Mars, 50000 Saint-Lô, Manche Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 72 52 55 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00

2023-05-13T22:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 © We Are Kraft

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Saint-Lô Autres Lieu Musée d'art et d'histoire Adresse 5 Place du Champs de Mars, 50000 Saint-Lô, Manche Ville Saint-Lô Departement Manche Lieu Ville Musée d'art et d'histoire Saint-Lô

Musée d'art et d'histoire Saint-Lô Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lo/

Exposition immersive « Jean-Pierre Le Fèvre, Couleurs d’une vie » Musée d’art et d’histoire 2023-05-13 was last modified: by Exposition immersive « Jean-Pierre Le Fèvre, Couleurs d’une vie » Musée d’art et d’histoire Musée d'art et d'histoire 13 mai 2023 Musée d'art et d'histoire Saint-Lô Saint-Lô

Saint-Lô Manche