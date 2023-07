Visite guidée de la salle des faïences du musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Musée d’art et d’histoire Romain Rolland Clamecy Catégories d’Évènement: Clamecy

Nièvre Visite guidée de la salle des faïences du musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Musée d’art et d’histoire Romain Rolland Clamecy, 17 septembre 2023, Clamecy. Visite guidée de la salle des faïences du musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Dimanche 17 septembre, 10h00 Musée d’art et d’histoire Romain Rolland Entrée libre Une visite guidée d’une heure de la salle des faïences est proposée par le directeur du musée dimanche 17 septembre à 10h.

Les Journées européennes du patrimoine seront l’occasion de dévoiler au public une salle des faïences complètement renouvelée. Musée d’art et d’histoire Romain Rolland Avenue de la République 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 27 17 99 http://www.clamecy.fr Le musée est installé dans l’ancien hôtel du duc de Bellegarde (XVIIe siècle), inscrit au titre des Monuments historiques, la maison natale de Romain Rolland, celle de son grand-père et une extension contemporaine. Il abrite des collections très riches : tableaux donnés à François Mitterrand, archéologie gallo-romaine et mérovingienne, tableaux et sculptures du XVIe au XXe siècle, affiches de Charles Loupot, faïences anciennes de Clamecy et Nevers, souvenirs de Romain Rolland, évocation de l’activité du flottage du bois. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Ville de Clamecy

