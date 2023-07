Visite libre du musée d’art et d’histoire Romain Rolland Musée d’art et d’histoire Romain Rolland Clamecy, 16 septembre 2023, Clamecy.

Visite libre du musée d’art et d’histoire Romain Rolland 16 et 17 septembre Musée d’art et d’histoire Romain Rolland Entrée libre

Les visiteurs pourront notamment découvrir l’exposition temporaire « Grapus ».

Cette exposition à la scénographie originale se compose d’affiches créées dans les années 1970 et 1980 par un collectif de graphistes parisiens qui a suivi de près l’actualité sociale, culturelle et politique.

Sont ainsi évoqués les appels à la paix dans le contexte de la guerre froide, les otages français au Liban, le bicentenaire de la Révolution et les grandes réalisations culturelles de l’époque de François Mitterrand.

Le musée possède par ailleurs de très riches collections d’archéologie gallo-romaine et mérovingienne, de peintures de la Renaissance à nos jours, d’affiches de Charles Loupot, de souvenirs du prix Nobel de littérature Romain Rolland, de faïences dont la salle a été complètement renouvelée, et d’évocations de l’activité de flottage du bois.

Musée d’art et d’histoire Romain Rolland Avenue de la République 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 27 17 99 http://www.clamecy.fr Le musée est installé dans l’ancien hôtel du duc de Bellegarde (XVIIe siècle), inscrit au titre des Monuments historiques, la maison natale de Romain Rolland, celle de son grand-père et une extension contemporaine. Il abrite des collections très riches : tableaux donnés à François Mitterrand, archéologie gallo-romaine et mérovingienne, tableaux et sculptures du XVIe au XXe siècle, affiches de Charles Loupot, faïences anciennes de Clamecy et Nevers, souvenirs de Romain Rolland, évocation de l’activité du flottage du bois.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Ville de Clamecy