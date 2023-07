Visite des réserves Musée d’Art et d’Histoire Pithiviers Catégories d’Évènement: Loiret

Pithiviers Visite des réserves Musée d’Art et d’Histoire Pithiviers, 16 septembre 2023, Pithiviers. Visite des réserves 16 et 17 septembre Musée d’Art et d’Histoire Rendez-vous à la Microfolie (rue de la Couronne) pour le départ d’une visite. Partez à la découverte des coulisses de votre patrimoine local ! Le musée vous propose une occasion rare de découvrir ses réserves lors de visites guidées. Musée d’Art et d’Histoire 17 rue de la Couronne 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 30 00 64 [{« type »: « email », « value »: « musee@pithiviers.fr »}] Le musée est installé dans une partie de l’ancien hôtel Dieu du XVIIIe siècle. Le chœur de la chapelle est décoré d’une peinture murale d’Ange René Ravault datée de 1790-1791 (restaurée en 2004) Accès routier (route nationale 20) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

