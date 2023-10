Visite décalée « Culture (presque) physique » – architecture et sport Musée d’art et d’histoire Paul Éluard Saint-Denis Catégories d’Évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis Visite décalée « Culture (presque) physique » – architecture et sport Musée d’art et d’histoire Paul Éluard Saint-Denis, 14 octobre 2023, Saint-Denis. Visite décalée « Culture (presque) physique » – architecture et sport Samedi 14 octobre, 14h30 Musée d’art et d’histoire Paul Éluard 5€ – Réservation conseillée – à partir de 7 ans Les religieuses qui ont jadis arpenté le cloître de l’ancien carmel du 17è siècle, devenu musée, étaient beaucoup plus sportives qu’on ne le pense ! Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, une médiatrice culturelle vous emmène de couloirs en escaliers, à la découverte des particularités de ce bâtiment aux 400 ans d’histoire. Enfilez votre plus beau survêtement, car la visite sera active ! Pas besoin d’être un grand sportif pour participer, visite accessible à toutes et tous, à partir de 7 ans. Musée d’art et d’histoire Paul Éluard 22 bis rue Gabriel-Péri 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/6699-visite-decalee-culture-presque-physique-au-musee-dart-et-dhistoire-paul-eluard.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Saad Ellaoui

