Visite guidée : un musée dans un couvent Dimanche 17 septembre, 16h30 Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Sur inscription

Savez-vous que le musée est aménagé dans un ancien couvent de Carmélites du XVIIe siècle ?

Il porte toujours la trace de ce passé dans ses murs ponctués de sentences, et dans ses jardins cachés aux regards. Cette visite dévoile la vie quotidienne et les souvenirs des nonnes, dont celui de la plus célèbre d’entre elles : Louise de France, dernière fille du roi Louis XV, qui rentra dans les ordres en 1770 précisément au Carmel de Saint-Denis.

Musée d’art et d’histoire Paul Eluard 22 bis rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 83 72 24 57 https://musee-saint-denis.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/142_musee-dart-et-dhistoire-paul-eluard-a-saint-denis »}] Le Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, du nom du poète né à Saint-Denis, est installé dans le cadre plein de charme d’un ancien couvent de carmélites du XVIIe siècle. Reflet de la riche histoire artistique, intellectuelle et politique de la ville depuis l’époque médiévale, les collections dévoilent des parcours d’engagement et de poésie. Elles évoquent le quotidien des religieuses qui ont laissé leur empreinte dans les murs du cloître, la vie à Paris pendant le Siège et la Commune de 1870-1871, ou encore l’œuvre et les amitiés surréalistes de Paul Eluard. Metro (ligne 13), RER, TRAM

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© A. Saad Ellaoui