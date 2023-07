Ateliers d’initiation à la gravure, pour enfants et adultes Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis.

Ateliers d’initiation à la gravure, pour enfants et adultes 16 et 17 septembre Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Entrée libre

En écho à l’exposition Un siècle d’impression(s). Dans l’atelier des Delâtre à Montmartre, venez vous initier à différentes techniques de gravures : de la gravure sur gomme pour les plus petits à la taille en creux pour les plus avertis, en passant par le monotype et la linogravure, il y en a pour tous les goûts !

Musée d’art et d’histoire Paul Eluard 22 bis rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 83 72 24 57 https://musee-saint-denis.com/ Le Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, du nom du poète né à Saint-Denis, est installé dans le cadre plein de charme d’un ancien couvent de carmélites du XVIIe siècle. Reflet de la riche histoire artistique, intellectuelle et politique de la ville depuis l’époque médiévale, les collections dévoilent des parcours d’engagement et de poésie. Elles évoquent le quotidien des religieuses qui ont laissé leur empreinte dans les murs du cloître, la vie à Paris pendant le Siège et la Commune de 1870-1871, ou encore l’œuvre et les amitiés surréalistes de Paul Eluard. Metro (ligne 13), RER, TRAM

