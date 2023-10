Visite et atelier d’écriture poétique Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Saint-Denis, 13 mai 2023, Saint-Denis.

Visite et atelier d’écriture poétique Samedi 13 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Réservation recommandée

En poésie, les mots et les images dansent et se rencontrent. Ils se saluent ou se mélangent pour créer un monde fabuleux. Paul Eluard, auteur du poème Liberté, et ses amis surréalistes ont souvent travaillé ensemble pour créer vers et illustrations marquantes. Cette visite, suivie d’un atelier d’initiation à la plume, vous propose de devenir poète d’un jour.

Musée d’art et d’histoire Paul Eluard 22 bis rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 83 72 24 57 http://www.musee-saint-denis.fr [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/142_musee-dart-et-dhistoire-paul-eluard-a-saint-denis »}] Aménagé en 1981 dans le Carmel de Saint-Denis, le musée abrite des collections diversifiées : archéologie médiévale, vie religieuse et mémoire de Louise de France, guerre de 1870, siège et Commune de Paris de 1871, des œuvres et ensembles mobiliers du designer Francis Jourdain et le fonds du poète dionysien Paul Éluard. En 2009, l’ouverture du Jardin des 5 sens offre un accès sensoriel et tactile au musée pour les personnes non et malvoyantes. La chapelle, classée MH, accueille des expositions et événements. Métro ligne 13, direction Saint-Denis Université, arrêt Porte de Paris, sortie 4 RER lignes D et H, arrêt Gare de Saint-Denis Bus 154 arrêt marché de Saint-Denis Bus 153, 170, 239, 253, 254, 255 arrêt Porte de Paris métro Stade de France Tram T1 arrêt Basilique de Saint-Denis, T5 arrêt marché de Saint-Denis, T8 arrêt Porte de Paris Voiture : A1 et A86 sortie Saint-Denis, parking Basilique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

© MAHPE