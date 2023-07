Assistez à un spectacle-performance dansé : « Vous y croyez, vous ? » Musée d’Art et d’Histoire Parthenay, 16 septembre 2023, Parthenay.

Assistez à un spectacle-performance dansé : « Vous y croyez, vous ? » 16 et 17 septembre Musée d’Art et d’Histoire Gratuit. Sur inscription. Jauge limitée. Départ au Musée d’art et d’histoire de Parthenay.

Avec le langage du hip-hop, la performance s’intéresse au musée comme espace de socialisation artistique et propose une forme de confrontation entre « un art issu de la rue » et l’art du musée. Cet espace de frottement est aussi l’idée de réin¬venter une forme de communication entre le corps dansé « brut » et des œuvres présentes dans la collection.

Spectacle-performance dansé par la compagnie Carna, en déambulation du musée à la chapelle des Cordeliers.

Musée d’Art et d’Histoire 1 rue de la Vau Saint-Jacques, 79200 Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 94 90 27 http://www.ville-parthenay.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 94 90 27 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@cc-parthenay-gatine.fr »}] Le musée de Parthenay a été inauguré en 1935 et propose une découverte attractive de la ville. Il a été déplacé trois fois avant d’arriver au pied de la porte Saint-Jacques, son emplacement actuel. Les œuvres présentées dans le musée nous donnent un aperçu de l’art et de l’histoire de Parthenay et de la gâtine du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Vous y trouverez notamment une collection de faïences qui a fait la renommée de la ville. Plusieurs expositions temporaires sont proposées chaque année. Parc de stationnement (à moins de 100m).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Compagnie Carna