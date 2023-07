Découvrez les collections du musée Musée d’Art et d’Histoire Parthenay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Parthenay Découvrez les collections du musée Musée d’Art et d’Histoire Parthenay, 16 septembre 2023, Parthenay. Découvrez les collections du musée 16 et 17 septembre Musée d’Art et d’Histoire Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir les collections permanentes, l’exposition temporaire « Inspirations animales » ainsi qu’une sélection d’œuvres des artistes invités d’honneur du festival LES JACQU’ARTS organisé dans le quartier médiéval : Chantal Fraigneau (calligraphe et peintre) et Jean-Luc Rivault (sculpteur). Musée d’Art et d’Histoire 1 rue de la Vau Saint-Jacques, 79200 Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 94 90 27 http://www.ville-parthenay.fr Le musée de Parthenay a été inauguré en 1935 et propose une découverte attractive de la ville. Il a été déplacé trois fois avant d’arriver au pied de la porte Saint-Jacques, son emplacement actuel. Les œuvres présentées dans le musée nous donnent un aperçu de l’art et de l’histoire de Parthenay et de la gâtine du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Vous y trouverez notamment une collection de faïences qui a fait la renommée de la ville. Plusieurs expositions temporaires sont proposées chaque année. Parc de stationnement (à moins de 100m). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

