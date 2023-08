Visites guidées Musée d’Art et d’Histoire d’Orange Musée d’Art et d’Histoire Orange, 16 septembre 2023, Orange.

Visites guidées Musée d’Art et d’Histoire d’Orange 16 et 17 septembre Musée d’Art et d’Histoire 10 personnes maximum sur inscription uniquement

L’équipe de conservation du Musée d’Art et d’histoire propose pour les journées du patrimoine des visites guidées sur trois thèmes différents :

– Orange dans l’Antiquité : vie quotidienne et gastronomie.

– Orange et ses monuments : focus sur les frises du théâtre antique

– Orange et la principauté : histoire et collections.

Visites en petits groupes limitées à 10 personnes et sur inscriptions.

Demeure de Georges Van Cuyl, gentilhomme néerlandais chargé par le Prince d'Orange de l'armement du Château de la colline. Au rez-de-chaussée est évoqué l'histoire antique de la ville fondée par les légionnaire de la deuxième légion gallique. Parmi les pièces exceptionnelles, se trouve trois plans cadastraux gravés sur marbre et une partie du décor de la façade du Théâtre Antique dont les frises des centaures déposées en 1996.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:15:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T09:15:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Hercule Musée © Orange Tourisme