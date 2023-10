Le camp américain en 1918 à Montmorillon Musée d’Art et d’Histoire Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne Le camp américain en 1918 à Montmorillon Musée d’Art et d’Histoire Montmorillon, 26 octobre 2023, Montmorillon. Le camp américain en 1918 à Montmorillon Jeudi 26 octobre, 18h30 Musée d’Art et d’Histoire Tout public – Gratuit Le 6 avril 1917, le Congrès américain vote l’entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Alliés. Une logistique nouvelle s’organise au sommet de l’État pour faciliter l’établisse ment du corps expéditionnaire américain en France. Montmorillon, comme de nombreuses communes de France, accueille l’un d’entre eux pour soutenir l’effort de guerre.

Le contact entre la population et les soldats américains n’est pas sans heurts. Laëtitita Pichard, Docteure en histoire, reviendra sur cette histoire singulière. Musée d’Art et d’Histoire 9 avenue Pasteur 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

