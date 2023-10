L’art de réemployer Musée d’Art et d’Histoire Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne L’art de réemployer Musée d’Art et d’Histoire Montmorillon, 25 octobre 2023, Montmorillon. L’art de réemployer Mercredi 25 octobre, 15h00 Musée d’Art et d’Histoire Gratuit À l’aide de crayons de couleur, de feutres, de stylos, de tampons, les enfants sont invités à coller, gratter, gribouiller, déchirer, écraser à la manière de Boul. Les cartons, les feuilles imprimées, les magazines sont réemployés dans des gestes créatifs. Musée d’Art et d’Histoire 9 avenue Pasteur 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 13 99 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

atelier créatif

