Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Jehan Berjonneau, peintre Montmorillonnais Musée d’Art et d’Histoire Montmorillon Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne Jehan Berjonneau, peintre Montmorillonnais Musée d’Art et d’Histoire Montmorillon, 24 août 2023, Montmorillon. Jehan Berjonneau, peintre Montmorillonnais Jeudi 24 août, 15h00 Musée d’Art et d’Histoire Sur réservation, entrée gratuite Le MAHM, propose une visite guidée thématique : Jules Berjonneau, surnommé Jehan, a peint de nombreux portraits et paysages réalisés au gré de ses voyages en France et dans le reste du monde.

La visite guidée présentera plusieurs peintures de l’artistes et des bois, gravés. Musée d’Art et d’Histoire 9 avenue Pasteur 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 69 01 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T15:00:00+02:00 – 2023-08-24T17:00:00+02:00

2023-08-24T15:00:00+02:00 – 2023-08-24T17:00:00+02:00 visite musée Détails Catégories d’Évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu Musée d'Art et d'Histoire Adresse 9 avenue Pasteur 86500 Montmorillon Ville Montmorillon Departement Vienne Lieu Ville Musée d'Art et d'Histoire Montmorillon

Musée d'Art et d'Histoire Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/

Jehan Berjonneau, peintre Montmorillonnais Musée d’Art et d’Histoire Montmorillon 2023-08-24 was last modified: by Jehan Berjonneau, peintre Montmorillonnais Musée d’Art et d’Histoire Montmorillon Musée d'Art et d'Histoire Montmorillon 24 août 2023