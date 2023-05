Pied Griffé Musée d’Art et d’Histoire Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne Pied Griffé Musée d’Art et d’Histoire, 8 juin 2023, Montmorillon. Pied Griffé Jeudi 8 juin, 18h30 Musée d’Art et d’Histoire Entrée libre, tout public Un important centre de production de sarcophages de pierre était installé dans la basse vallée de l’Anglin, qui de la fin du 5e au milieu du 8e siècle a approvisionné les nécropoles de l’Indre et de l’Est de la Vienne. La fouille intégrale de la carrière de Pied Griffé, entre 2016 et 2020, a apporté des informations inédites quant à l’organisation de ce type de site artisanal, le travail des carriers et des tailleurs et la chaîne opératoire de fabrication des cuves et des couvercles de sarcophage. Musée d’Art et d’Histoire 9 avenue Pasteur 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

