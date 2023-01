Conférence « Aimé Octobre l’audacieux : l’œuvre du sculpteur dans la Vienne » Musée d’Art et d’Histoire Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Conférence « Aimé Octobre l'audacieux : l'œuvre du sculpteur dans la Vienne »
Jeudi 9 mars, 18h30
Musée d'Art et d'Histoire

Découvrez les nombreux monuments publics et œuvres conservées en musées dans la Vienne. La conférence donnera lieu à un moment d'échanges entre le public et Michel Octobre. petit-fils du sculpteur.

Musée d'Art et d'Histoire
9 avenue Pasteur 86500 Montmorillon

2023-03-09T18:30:00+01:00

2023-03-09T21:00:00+01:00

