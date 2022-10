Conférence : « La conservation-restauration des peintures : une pratique complexe » Musée d’Art et d’Histoire Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Conférence : « La conservation-restauration des peintures : une pratique complexe » Mercredi 16 novembre, 14h00 Musée d'Art et d'Histoire

Découvrez cet univers par le biais d'exemples portant sur la restauration de tableaux du MAHM. Une démonstration sera réalisée par Sandrine Jadot-Pivet, conservatrice-restauratrice en peinture.

