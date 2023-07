Visite commentée de l’exposition Musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq L’Isle-Adam Catégories d’Évènement: L'Isle-Adam

Val-d'Oise Visite commentée de l’exposition Musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq L’Isle-Adam, 17 septembre 2023, L'Isle-Adam. Visite commentée de l’exposition Dimanche 17 septembre, 15h00 Musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq Visite commentée de l’exposition Emprunt lointain, par les commissaires, Guillaume Breton, responsable du Centre d’art Ygrec-ENSAPC et Caroline Oliveira, directrice du musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq. Musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq 31 Grande-Rue 95290 L’Isle-Adam L’Isle-Adam 95290 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 08 02 72 http://www.musee.ville-isle-adam.fr Au moment de sa fondation en 1939, le musée dénommé alors « musée Louis Senlecq » est installé dans une partie de la « Maison des Joséphites », construite en 1661 par le prince du sang Armand de Bourbon Conti (1629-1666), seigneur de L’Isle-Adam. En 2006, devenu trop vétuste, il ferme ses portes au public, tout en redéployant ses activités d’expositions temporaires dans son annexe dédiée initialement à l’art moderne et contemporain, le centre d’art Jacques Henri Lartigue, inauguré en 1998, aménagé dans l’ancien hôtel particulier »Bergeret », dont l’origine remonte au XVIIIè siècle. SNCF gare de L’Isle-Adam-Parmain Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

