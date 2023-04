Emprunt lointain. Marie Ouazzani et Nicolas Carrier. Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq, 13 mai 2023, L'Isle-Adam.

Emprunt lointain. Marie Ouazzani et Nicolas Carrier. Samedi 13 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq

Le musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq de L’Isle-Adam présente une exposition temporaire consacrée au travail du duo d’artistes contemporains Marie Ouazzani et Nicolas Carrier.

Marie Ouazzani et Nicolas Carrier travaillent ensemble depuis 2015. Ils développent une pratique artistique à travers la recherche et l’exploration des territoires urbains et leurs périphéries. Ils inventent des fictions climatiques, situées dans un présent indéterminé où passé et futur se mélangent. L’histoire coloniale et les vestiges de la mondialisation côtoient la crise écologique et son impact sur l’Homme, le végétal et l’architecture.

La proposition artistique faite au musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq s’articulera autour de deux notions centrales dans leur travail : les jardins et les ports.

Au premier étage du musée, les artistes transformeront l’architecture intérieure afin de faire pénétrer la lumière dans le bâtiment et nourrir ainsi une installation composée de plantes et de distributeurs isothermes d’infusions produites par leurs soins. Ils proposeront au public de l’exposition de goûter ces infusions composées de plantes et de fleurs ayant un lien présent ou à venir avec le territoire – « boire le paysage » pour le redécouvrir ou l’appréhender d’une toute autre manière.

L’installation Extra tropical, rassemblant quatre vidéos réalisées entre 2020 et 2022, sera présentée pour la première fois dans son intégralité au deuxième étage du musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq. Ces vidéos réalisées dans les ports de Brest, Lisbonne, Anvers et Gênes, oscillent entre lassitude et espoir et montrent un monde ralenti où le vivant et le non-vivant s’hybrident et s’entraident.

L’invitation du musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq au duo d’artistes Ouazzani Carrier vise à promouvoir la création contemporaine émergente au sein d’une institution muséale du Val-d’Oise, ainsi qu’à ouvrir la notion de paysage – centrale dans le projet scientifique et culturel du musée – à des questionnements esthétiques, politiques et artistiques actuels.

Musée d'art et d'histoire Louis Senlecq 31 Grande rue 95290 L'Isle-Adam L'Isle-Adam 95290 Val-d'Oise Île-de-France 01 34 08 02 72 http://www.musee.ville-isle-adam.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

© musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq – Ville de L’Isle-Adam