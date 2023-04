Visite dont vous êtes le héros Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq L'Isle-Adam Catégories d’Évènement: L’Isle-Adam

Val-d'Oise

Visite dont vous êtes le héros Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq, 13 mai 2023, L'Isle-Adam. Visite dont vous êtes le héros Samedi 13 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq Vous entrez dans le parcours de l’exposition comme dans un laboratoire. Dans un monde qui doit faire face au réchauffement climatique et à la crise écologique, vous recherchez une plante qui pourrait aider la planète.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous, faites des choix, vous êtes le héros. Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq 31 Grande rue 95290 L’Isle-Adam L’Isle-Adam 95290 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 08 02 72 http://www.musee.ville-isle-adam.fr En 2006, la Maison des Joséphites ,devenue trop vétuste pour accueillir le public, ferme ses portes. Le musée d’art et d’histoire Louis Senlecq redéploie alors ses activités d’expositions temporaires dans son annexe dédiée initialement à l’art moderne et contemporain, le centre d’art Jacques Henri Lartigue. SNCF gare de L’Isle-Adam/Parmain Musée en centre ville, dans la rue principale qui relie la gare à la Mairie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 © musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq – Ville de l’Isle-Adam

Détails Catégories d’Évènement: L’Isle-Adam, Val-d'Oise Autres Lieu Musée d'art et d'histoire Louis Senlecq Adresse 31 Grande rue 95290 L'Isle-Adam Ville L'Isle-Adam Departement Val-d'Oise Lieu Ville Musée d'art et d'histoire Louis Senlecq L'Isle-Adam

Musée d'art et d'histoire Louis Senlecq L'Isle-Adam Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'isle-adam/

Visite dont vous êtes le héros Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq 2023-05-13 was last modified: by Visite dont vous êtes le héros Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq Musée d'art et d'histoire Louis Senlecq 13 mai 2023 L'Isle-Adam Musée d'art et d'histoire Louis Senlecq L'Isle-Adam

L'Isle-Adam Val-d'Oise