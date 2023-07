Visite commentée du Musée d’Art et d’Histoire locale Musée d’Art et d’Histoire locale Montluel, 16 septembre 2023, Montluel.

Visite commentée du Musée d’Art et d’Histoire locale 16 et 17 septembre Musée d’Art et d’Histoire locale Entrée libre

Situé au cœur de la cité Montluiste, franchissez la porte de cette maison bourgeoise du XVIème siècle et remontez le temps.

Trois étages d’expositions présentés sous forme de scènes thématiques vous permettront de découvrir la vie d’autrefois : cuisine, lessive, repassage, couture, école, petits métiers, travaux de la terre et de la vigne, vie religieuse à Montluel…

En plus d’un bel ensemble de meubles, d’outils et de costumes, une importante collection de cartes postales anciennes vient enrichir ce petit musée – véritable trésor et souvenir de l’histoire du village et de la vie rurale au début du XXème siècle. Le musée comporte un bel escalier à vis et une fenêtre à meneaux de pierre avec vitrail losange à médaillon portant la date 1586.

Musée d’Art et d’Histoire locale 4 rue du marché, 01120 Montluel Montluel 01120 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

