Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Animation jeune public : le musée des enfants Musée d’art et d’histoire Lisieux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Animation jeune public : le musée des enfants Musée d’art et d’histoire Lisieux, 15 septembre 2023, Lisieux. Animation jeune public : le musée des enfants 15 – 17 septembre Musée d’art et d’histoire Les petits explorateurs sont invités à suivre un parcours de visite ludique et créatif à la découverte de l’exposition Fais comme l’oiseau.

Activités différentes avec matériel à disposition, en accès est libre sur les horaires d’ouverture du site. Musée d’art et d’histoire 38 boulevard Louis Pasteur, 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie 02 31 62 07 70 http://www.voiretsavoir.com Situé dans l’une des dernières maisons à pans de bois qui subsistent à Lisieux, il présente, suivant un parcours chronologique, l’histoire de la ville des origines à nos jours et aborde la multiplicité de ses visages : la cité gallo-romaine, médiévale et classique, la cité textile, les figures illustres, la Reconstruction… Deux thèmes sont également abordés : les Évêques de Lisieux et l’habitat lexovien. Une histoire foisonnante, illustrée par plus de 300 objets, tableaux, photographies… Mais la pièce maîtresse incontestable du musée ne peut être contenue dans une vitrine ou une salle, puisqu’il s’agit de la ville elle-même ! Le musée accueille également des expositions temporaires. Parc de stationnement (à moins de 100 mètres) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Pôle Muséal de Lisieux, CALN Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Musée d'art et d'histoire Adresse 38 boulevard Louis Pasteur, 14100 Lisieux Ville Lisieux Departement Calvados Lieu Ville Musée d'art et d'histoire Lisieux

Musée d'art et d'histoire Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Animation jeune public : le musée des enfants Musée d’art et d’histoire Lisieux 2023-09-15 was last modified: by Animation jeune public : le musée des enfants Musée d’art et d’histoire Lisieux Musée d'art et d'histoire Lisieux 15 septembre 2023