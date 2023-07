Une heure, une œuvre : Nature morte de Pierre Paul Hamon Musée d’art et d’histoire Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Une heure, une œuvre : Nature morte de Pierre Paul Hamon Musée d’art et d’histoire Lisieux, 9 septembre 2023, Lisieux. Une heure, une œuvre : Nature morte de Pierre Paul Hamon Samedi 9 septembre, 15h00 Musée d’art et d’histoire Conférence, 4€ par adulte, 15h, sur réservation Musée d’art et d’histoire 38 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie 02 31 62 07 70 https://fr-fr.facebook.com/pages/category/History-Museum/P%C3%B4le-Mus%C3%A9al-agglom%C3%A9ration-Lisieux-Normandie-1499486123665316/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 62 07 70 »}, {« type »: « email », « value »: « polemuseal@agglo-lisieux.fr »}] Dans une maison à pan de bois fin XVème – début XVIème , venez découvrir des riches collections se rapportant à l’Histoire de la ville de Lisieux. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

