2,50€/enfant sur réservation

Après avoir découvert les œuvres représentant Thésée et Ariane, les enfants réalisent une création retraçant les péripéties du héros Musée d’art et d’histoire 38 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h

02 31 62 07 70 https://fr-fr.facebook.com/pages/category/History-Museum/P%C3%B4le-Mus%C3%A9al-agglom%C3%A9ration-Lisieux-Normandie-1499486123665316/ Dans une maison à pan de bois fin XVème – début XVIème , venez découvrir des riches collections se rapportant à l’Histoire de la ville de Lisieux.

