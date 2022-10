LabOmusées : Mythomodelage Musée d’art et d’histoire Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

LabOmusées : Mythomodelage Musée d’art et d’histoire, 14 février 2023, Lisieux. LabOmusées : Mythomodelage Mardi 14 février 2023, 10h30, 14h00 Musée d’art et d’histoire

À partir des œuvres exposées, les ados et adultes imaginent et créent à travers la pratique du modelage avec Odile Tinghir, Professeur d’Arts Plastiques Musée d’art et d’histoire 38 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h

02 31 62 07 70 https://fr-fr.facebook.com/pages/category/History-Museum/P%C3%B4le-Mus%C3%A9al-agglom%C3%A9ration-Lisieux-Normandie-1499486123665316/ Dans une maison à pan de bois fin XVème – début XVIème , venez découvrir des riches collections se rapportant à l’Histoire de la ville de Lisieux.

