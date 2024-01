Visite : chauffage à tous les étages Musée d’art et d’histoire, hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard, samedi 20 janvier 2024.

Vingt ans après leur mariage, Georges David Rossel et Anne-Madeleine Beurnier décident en 1774 de se faire construire une maison digne d’un Conseiller de Régence, un hôtel particulier aujourd’hui musée. Une correspondance importante échangée entre l’architecte et Madame Rossel montre que celle-ci suivait de près les travaux et donnait des avis sur les agencements intérieurs. Pour chauffer leur salon, le couple commande à Jacob Frey un poêle en faïence, pièce maîtresse du confort de la nouvelle habitation. La demeure a traversé les siècles en conservant l’ensemble de ses dispositifs de chauffage, à découvrir à tous les étages…

