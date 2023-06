Visite commentée « Montbéliard : singularité et richesses » Musée d’Art et d’histoire – hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard, 16 septembre 2023, Montbéliard.

Visite commentée « Montbéliard : singularité et richesses » 16 et 17 septembre Musée d’Art et d’histoire – hôtel Beurnier-Rossel Entrée libre

(Re)découvrez l’histoire singulière du Pays de Montbéliard, de l’Ancien Régime à la Révolution industrielle, au travers de ses plus beaux fleurons et de ses traditions, tout au long d’un parcours repensé.

Musée d’Art et d’histoire – hôtel Beurnier-Rossel 8 place Saint-Marc 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 99 23 61 http://www.montbeliard.fr L’hôtel Beurnier-Rossel est un hôtel particulier du XVIIIe siècle de Montbéliard dans le Doubs, en Franche-Comté. Depuis 1995, il héberge le musée Beurnier-Rossel d’art, d’histoire et des traditions de la principauté de Montbéliard du XVIIIe au XIXe siècles, labellisé Musée de France.

Transformé en musée Beurnier-Rossel, l’hôtel particulier abrite sur trois étages toute une collection de meubles, d’objets et de gravures représentant l’histoire populaire et religieuse protestante du comté de Montbéliard / principauté de Montbéliard. Allant des plus beaux meubles marquetés signés Couleru aux meubles propres au style Montbéliard, en passant par les objets de la liturgie ou de la vie populaire (costumes, images, jouets,etc.). Une suite de salons reflète la vie chez des bourgeois du XVIIIe siècle (portraits de famille, mobilier). Il renferme également un poêle de chauffage en céramique qui fait l’objet d’un classement au titre objet des Monuments historiques depuis le 15 février 1988.

Non accessible au public à handicap moteur. Aucune médiation spécifique n’est proposée pendant ces deux journées de forte affluence. gare de Montbéliard à 5 min à pied, accès bus et voiture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Ville de Montbéliard