Des coiffes et nous. Mémoires de territoire Samedi 13 mai, 19h15, 20h45, 22h15 Musée d’Art et d’Histoire – Hôtel Beurnier-Rossel

Fruit d’une passionnante enquête, l’exposition retrace une histoire inédite, depuis les mystérieuses origines de la coiffe jusqu’à la consécration vers 1890 de la diaichotte, effigie patriotique et folklorique, sous l’égide d’artistes et d’hommes politiques influents. Le succès populaire d’une tradition naissante ne se démentira plus. D’une course cycliste à une jeune marque de cosmétiques en passant par les incontournables groupes folkloriques, l’image de la diaichotte, constamment revisitée, demeure un symbole incontesté du territoire.

Par une guide conférencière du service Animation du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération

Musée d'Art et d'Histoire – Hôtel Beurnier-Rossel

À deux pas du temple, une élégante demeure érigée en 1774 s'ouvre juste pour vous. Au premier étage, le temps s'est figé sous le règne des Wurtemberg. Peintures romantiques, galeries de portraits et meubles marquetés plantent le décor d'un intérieur bourgeois de la fin du XVIIIème siècle. La vie domestique, sociale et religieuse, entre le XVIIIème et XIXème siècles, est mise en perspective par un ensemble d'images populaires, outils artisanaux, objets vestimentaires et culinaires, enseignes et meubles montbéliardais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:15:00+02:00 – 2023-05-13T20:15:00+02:00

2023-05-13T22:15:00+02:00 – 2023-05-13T23:15:00+02:00

©Delphine Cencing