Dionysius – Still Life after Life de Mamuka Japharidze Jeudi 20 juin 2024, 18h00 Musée d’art et d’histoire Prix libre

Cette performance transcende les frontières du temps, reliant le passé et le présent, et aborde le thème de l’immortalité, symbolisée par Dionysos connu comme le dieu du vin, de la libération spirituelle, et patron de la viticulture et de l’œnologie. La première partie prend la forme d’un banquet, donnant un espace de réflexion philosophique sur la nature-même de la vie. Un arrangement d’objets banals, comprenant de la verrerie translucide, des assortiments de plantes et des bouquets de fleurs, ainsi que du vin et de la nourriture sont placés de manière réfléchie par l’artiste. Utilisant la technique du cyanotype, Mamuka Japharidze réalise ensuite des photographies de l’installation, abordant la notion du temps qui passe et de ses empreintes. Cette performance dialogue étroitement avec les objets et tableaux de la collection du MAH : amphores, natures mortes, etc.

Cette perfomance prend place dans le cadre de MAH Résidence avec Anissa Touati, curatrice invitée.

