L’ordre des choses. Carte blanche à Wim Delvoye Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’Évènement: Genève L’ordre des choses. Carte blanche à Wim Delvoye Musée d’art et d’histoire Genève, 2 juin 2024, Genève. L’ordre des choses. Carte blanche à Wim Delvoye Dimanche 2 juin 2024, 14h00 Musée d’art et d’histoire Prix libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T15:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T15:00:00+02:00 Visite publique de l’exposition L’ordre des choses en compagnie d’une historienne de l’art Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://www.mahmah.ch/programme/expositions/lordre-des-choses »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/ DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Code postal 1205 Lieu Musée d'art et d'histoire Adresse Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Ville Genève Lieu Ville Musée d'art et d'histoire Genève Latitude 46.199364 Longitude 6.151642 latitude longitude 46.199364;6.151642

Musée d'art et d'histoire Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/