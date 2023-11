Voice and the sublime Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’Évènement: Genève Voice and the sublime Musée d’art et d’histoire Genève, 18 avril 2024, Genève. Voice and the sublime Jeudi 18 avril 2024, 18h00 Musée d’art et d’histoire Prix libre En collaboration avec Brown University, USA Dans l’esthétique occidentale, le sublime a souvent désigné les limites du visible. Plus que l’invisible, le sublime est ce qui est contraire au visible, ce qui le trouble et le déforme. À ce titre, le sublime est souvent synonyme du laid, de l’horreur voire de l’excès mystique de l’orientalisme par opposition à la beauté dont le modèle se trouverait dans la sculpture grecque. En opposant le dionysiaque à l’apollinien, Nietzsche reproduit ce partage entre les arts de la musique et les arts visuels. Cette rencontre, ni colloque, ni concert, questionne un tel partage en mêlant performances vocales et approches conceptuelles.

Ce rendezd-vous prend place dans le cadre de MAH Résidence avec Anissa Touati, curatrice invitée.

