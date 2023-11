Sacred Grounds – L’architecture de l’invisible Musée d’art et d’histoire Genève, 7 mars 2024, Genève.

Sacred Grounds – L’architecture de l’invisible Jeudi 7 mars 2024, 18h00 Musée d’art et d’histoire Prix libre

Sur une proposition de Meriem Chabani, architecte urbaniste co-fondatrice de l’agence New South et en collaboration avec la HEAD Genève

Dans l’espace, le sacré délimite ce qui est protégé, inviolable, sanctifié. Il édicte ce à quoi nous tenons. Un sanctuaire définit, collectivement, une priorité absolue. Or, dans les sociétés laïques, le sacré a quasiment disparu des villes. Les édifices sacrés sont de plus en plus retirés du paysage urbain, muséifiés et, pour la plupart, vides. Cette notion d' »infréquentable » pourrait-elle revêtir une importance vitale à l’ère de l’urgence climatique ? L’architecture est une discipline d’ordre qui tente de fournir un abri, de maintenir une forme, une discipline profondément physique par nature. Dans l’intention d’offrir un aperçu de l’invisible, les matériaux sont extraits, façonnés, tordus.

En conversation avec des étudiants de la HEAD – Haute école d’art et de design de Genève, nous invitons des artistes, des architectes et des designers à partager la manière dont le sacré habite leur pratique, et à explorer ses promesses de soin et de protection, et finalement, la réactivation de la tutelle entre les humains et la terre.

Avec:

Gijs Van Vaerenbergh (architecte)

Rachid Koraichi (artiste)

Suivi d’une intervention de Jenna Kaës (designer spécialisée dans la création d’objets qui explorent la part mystique du monde moderne.

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-07T18:00:00+01:00 – 2024-03-07T21:00:00+01:00

