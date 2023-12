Les machines de Wim Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’Évènement: Genève Les machines de Wim Musée d’art et d’histoire Genève, 2 mars 2024, Genève. Les machines de Wim Samedi 2 mars 2024, 10h30 Musée d’art et d’histoire CHF 5.- par personne, sur réservation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T10:30:00+01:00 – 2024-03-02T11:30:00+01:00

De pirouettes en entrechats, venez partager en famille une expérience unique, celle de danser une exposition pour mieux en comprendre les rouages. En lien avec l'exposition L'ordre des choses

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d'un.e adulte
Musée d'art et d'histoire
Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève

