Smears of the night II de Zoe Williams avec Vindicatrix et Nadja Voorham Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’Évènement: Genève Smears of the night II de Zoe Williams avec Vindicatrix et Nadja Voorham Musée d’art et d’histoire Genève, 15 février 2024, Genève. Smears of the night II de Zoe Williams avec Vindicatrix et Nadja Voorham Jeudi 15 février 2024, 18h00 Musée d’art et d’histoire Prix libre Cette performance s’inscrit dans la continuité de celle créée pour Fondant, l’exposition personnelle de Williams en 2023, organisée par Vincent Honoré et hébergée par Fræme, centre d’art contemporain de Marseille. Fondant a pris la forme d’un boudoir géant, dans lequel un mélodrame fractionné est mis en scène. Pour cette nouvelle performance, des fragments du « décor » de Fondant seront reconfigurés dans le contexte du MAH, réimaginés en dialogue avec la collection du musée, comme accessoires ou ponctuations. La pièce jouera avec le motif de la « fusion » à la fois physiquement et conceptuellement, imaginant le musée et la collection comme un site à fondre entre eux, à perturber et à infecter. Ce spectacle sera campé sur l’artifice, le jeu, la soumission, le contrôle et les charges érotiques qui existent dans ces tensions.

Cette perfomance prend place dans le cadre de MAH Résidence avec Anissa Touati, curatrice invitée.

