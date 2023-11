Thank you god for all this bod de Philipp Timischl Musée d’art et d’histoire Genève, 1 février 2024, Genève.

Thank you god for all this bod de Philipp Timischl Jeudi 1 février 2024, 18h00 Musée d’art et d’histoire Prix libre

Philipp Timischl (né à Graz, 1989) a fait ses études à la Städelschule de Francfort et son diplôme à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne. Établi à Paris, l’artiste crée des objets hybrides à partir d’images statiques et animées, généralement présentées dans des installations spécifiques au site. En équilibre entre documentation et fiction, entre sphères privée et publique, ces derniers jouent avec l’intimité et l’autoréférence. La dynamique du pouvoir, souvent en relation avec les classes sociales, l’homosexualité, le patrimoine et le monde de l’art, est un thème récurrent dans son travail.

Cette perfomance prend place dans le cadre de MAH Résidence avec Anissa Touati, curatrice invitée.

Musée d'art et d'histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T18:00:00+01:00 – 2024-02-01T21:00:00+01:00

MAH Genève