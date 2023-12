MAH balade littéraire Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’Évènement: Genève MAH balade littéraire Musée d’art et d’histoire Genève, 21 janvier 2024, Genève. MAH balade littéraire Dimanche 21 janvier 2024, 16h00 Musée d’art et d’histoire Prix libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-21T16:00:00+01:00 – 2024-01-21T17:30:00+01:00

Fin : 2024-01-21T16:00:00+01:00 – 2024-01-21T17:30:00+01:00 Cette première balade littéraire de l’année vous fera prendre de la hauteur avec notamment l’autrice Pauline Desnuelles et son roman « Une ascension ». Un livre qui retrace l’histoire de Marguette Bouvier, première femme à avoir descendu le Mont-Blanc à ski.

Vous aurez aussi l’occasion d’assister à une rencontre au sommet avec l’oeuvre « Le Mont Blanc vu de Sallanches au coucher du soleil » du peintre genevois Pierre-Louis De la Rive.

On vous rassure néanmoins, cette excursion sera moins fatigante que gravir cette montagne mythique qui fascina et inspira de nombreux·ses artistes et écrivain·es… Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229158261671 »}] [{« link »: « https://www.paulinedesnuelles.com/ »}, {« link »: « https://www.viceversalitterature.ch/book/24790 »}, {« link »: « https://www.mahmah.ch/collection/oeuvres/le-mont-blanc-vu-de-sallanches-au-coucher-du-soleil/1969-0022 »}, {« link »: « https://www.mahmah.ch/collection/artistes/de-la-rive-pierre-louis »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/ @MAH Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Code postal 1205 Lieu Musée d'art et d'histoire Adresse Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Ville Genève Lieu Ville Musée d'art et d'histoire Genève Latitude 46.199364 Longitude 6.151642 latitude longitude 46.199364;6.151642

Musée d'art et d'histoire Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/