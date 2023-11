MAH Balade littéraire Musée d’art et d’histoire Genève, 17 décembre 2023, Genève.

MAH Balade littéraire Dimanche 17 décembre, 16h00 Musée d’art et d’histoire Prix libre. Sur réservation

Et si on parlait de littérature, loin des cercles de lecture habituels? Un dimanche par mois, nous vous invitons à nous rejoindre dans une salle du Musée d’art et d’histoire afin de discuter des sorties littéraires et de lectures inspirantes.

Venez partager un moment d’échange, après un entretien avec un·e auteur·e et la présentation d’un oeuvre en lien direct avec le thème de la rencontre. Cette balade littéraire vous est présentée par la journaliste Céline Argento et l’équipe du MAH.

Polars, ouvrages culinaires, conseils cadeaux pour Noël… à vos livres, prêts, partez!

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00

