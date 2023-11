Autour de Belle de Zuylen: composition musicale au féminin au XVIIIe siècle Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’Évènement: Genève Autour de Belle de Zuylen: composition musicale au féminin au XVIIIe siècle Musée d’art et d’histoire Genève, 14 décembre 2023, Genève. Autour de Belle de Zuylen: composition musicale au féminin au XVIIIe siècle Jeudi 14 décembre, 18h30 Musée d’art et d’histoire Prix libre Visite introductive au concert, avec Isabelle Burkhalter, médiatrice culturelle Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T18:30:00+01:00 – 2023-12-14T19:00:00+01:00

2023-12-14T18:30:00+01:00 – 2023-12-14T19:00:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Musée d'art et d'histoire Adresse Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Ville Genève Lieu Ville Musée d'art et d'histoire Genève latitude longitude 46.199364;6.151642

Musée d'art et d'histoire Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/