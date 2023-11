Phelele de Buhlebezwe Siwani Musée d’art et d’histoire Genève, 30 novembre 2023, Genève.

Phelele de Buhlebezwe Siwani Jeudi 30 novembre, 20h15 Musée d’art et d’histoire Prix libre

Phelele signifie en Zulu être complet, être entier mais aussi être présent. Buhlebezwe Siwani va écrire, sur un sol de fortune au sein du musée, une carte mentale des pensées, de ce qui a été dit ou alors écrit par les Noirs sur la métaphysique et ses existences. Une partie de l’écriture proviendra d’anthropologues et d’écrivains occidentaux.

Buhlebezwe Siwani est diplômée en 2011 d’un Bachelor of Fine Arts à la Wits School of Arts de Johannesbourg et en 2015 elle obtient un Master of Arts in Fine Art à la Michaelis School of Fine Art au Cap. Elle travaille sur la religion, la spiritualité et la féminité. Artiste engagée née en Afrique du Sud, elle vit et travaille entre Amsterdam et Le Cap.

Buhlebezwe Siwani pratique la photographie, la sculpture, l’installation et la performance. Elle est représentée dans de multiples collections privées et institutionnelles à travers le monde.

Cette perfomance prend place dans le cadre de MAH Résidence avec Anissa Touati, curatrice invitée.

Musée d'art et d'histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève

2023-11-30T20:15:00+01:00 – 2023-11-30T21:15:00+01:00

MAH Genève