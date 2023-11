Penser au bord des mondes – La métaphysique et le « non-humain » Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’Évènement: Genève Penser au bord des mondes – La métaphysique et le « non-humain » Musée d’art et d’histoire Genève, 30 novembre 2023, Genève. Penser au bord des mondes – La métaphysique et le « non-humain » Jeudi 30 novembre, 18h00 Musée d’art et d’histoire Prix libre En collaboration avec Brown University, Rhodes Island, USA La pensée écologique et la création artistique n’ont cessé de nourrir des avancées récentes de l’anthropologie. La critique du partage de la nature et de la culture, des humains et des non-humains s’est invitée au cœur de nos préoccupations, avec une insistance sur la question de l’animisme. En continuité avec ce que l’on nomme parfois le tournant ontologique de l’anthropologie, ce colloque a pour vocation de poser les questions suivantes à ce tournant : Suffit-il d’attribuer une âme aux plantes et aux animaux pour soigner les ravages de l’extractivisme ? Si les êtres de rêve et les morts comptent parmi les non-humains, ne doit-on pas élargir le spectre du non-humain par-delà le visible ?

Toute métaphysique indigène peut-elle être qualifiée de vision du monde ou d’« ontologie » ? Quel est le statut des dits « monothéismes » dans ces ontologies ou métaphysiques ?

Quel est le rôle de la création artistique (de l’art contemporain à la science-fiction) dans la prise en compte des dimensions invisibles du réel ?

Avec: Mohamed Amer Meziane, philosophe, auteur de Au bord des mondes

Barbara Glowczewski, anthropologue qui coordonne l’équipe Anthropologie de la Perception au Laboratoire d’Anthropologie Sociale. Elle enseigne à l’EHESS et travaille avec les populations indigènes en Australie depuis 1979.

Ali Cherri, artiste libanais basé à Paris

Buhlebezwe Siwani, artiste sud-africaine basée à Amsterdam

Rivers Solomon, auteur(e) afro-futuriste non-binaire, américain(e) basé(e) à Londres, auteur(e) entre autres du roman Les Abysses

Clare Farrell, designer anglaise et co-fondatrice d'Extinction Rebellion Musée d'art et d'histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205

