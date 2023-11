Les Créatives s’installent au MAH et y restent Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’Évènement: Genève Les Créatives s’installent au MAH et y restent Musée d’art et d’histoire Genève, 23 novembre 2023, Genève. Les Créatives s’installent au MAH et y restent Jeudi 23 novembre, 18h00 Musée d’art et d’histoire CHF 5.- Pour cette 4e collaboration du musée avec le festival féministe, c’est une réflexion sur l’archéologie de genre qui est proposée le 23 novembre dans la salle d’Archéologie régionale, notamment en lien avec l’iconographie de reconstitution. En seconde partie de soirée, l’historienne de l’art, Julie Beauzac, auteure du podcast Vénus s’épilait-elle la chatte? revient pour présenter son travail et l’audioguide qu’elle a réalisé à partir de la collection du MAH sur laquelle elle était venue porter son regard l’an dernier et déconstruire une histoire de l’art phallocentrée. Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

