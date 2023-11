LES CRÉATIVES S’INSTALLENT AU MAH Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’Évènement: Genève LES CRÉATIVES S’INSTALLENT AU MAH Musée d’art et d’histoire Genève, 23 novembre 2023, Genève. LES CRÉATIVES S’INSTALLENT AU MAH Jeudi 23 novembre, 18h00 Musée d’art et d’histoire Billet dès 5.- CHF Nous l’avions accueillie lors de la 18ème édition, Julie Beauzac (FR), créatrice du podcast Vénus s’épilait-elle la chatte ?, revient aux Créatives à l’occasion du vernissage de l’audioguide qu’elle a enregistré pour le Musée d’Art et d’Histoire (MAH). L’historienne de l’art nous présentera son travail sur l’intégration d’une perspective genre et féministe dans ses domaines de recherches. A l’étage inférieur, Loyse Graf (CH), médiatrice culturelle au MAH, présentera quelques notions de l’archéologie de genre, courant de pensée né déjà dans les années 80 sous l’impulsion de chercheuses femmes dans les milieux scandinaves puis anglo-saxons mais qui aujourd’hui enfin fait vraiment écho dans le monde de la recherche. Anouck Fontaine et MarieMo, membres du collectif La Bûche, verniront ensuite les illustrations qu’elles ont réalisées avec la volonté de réinterpréter de façon dégenrée les dessins, datant de 2009, exposés dans la section d’archéologie régionale. L’audioguide de Julie Beauzac comme les dessins d’Anouk Fontaine et MarieMo resteront visibles et disponibles au MAH après le Festival. En coproduction avec le Musée d’Art et d’Histoire. Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229146625368 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T19:30:00+01:00

