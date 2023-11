Le prince d’Égypte Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’Évènement: Genève Le prince d’Égypte Musée d’art et d’histoire Genève, 22 novembre 2023, Genève. Le prince d’Égypte Mercredi 22 novembre, 14h30 Musée d’art et d’histoire Prix libre, sur réservation Au temps des pharaons, les Egyptiennes et les Egyptiens adoraient les histoires. Papyrus, statues ou bas-reliefs racontent beaucoup de choses. Venez découvrir des contes, des objets et plus particulièrement l’histoire d’un prince à qui il arrive de nombreuses mésaventures. Vous saurez tout des livres qui aujourd’hui permettent de lire des récits qui ont plus de 3000 ans! Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229112838337 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:30:00+01:00 – 2023-11-22T16:00:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Genève

Lieu
Musée d'art et d'histoire
Adresse
Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève
Ville
Genève
Age min 6
Age max 12

