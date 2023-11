Les claviers de la rue Bellot: voyage musical dans le baroque italien Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’Évènement: Genève Les claviers de la rue Bellot: voyage musical dans le baroque italien Musée d’art et d’histoire Genève, 16 novembre 2023, Genève. Les claviers de la rue Bellot: voyage musical dans le baroque italien Jeudi 16 novembre, 19h00 Musée d’art et d’histoire CHF 25.- ¦ CHF 20.- tarif réduit (AVS-AI-Chômeurs) ¦ CHF 5.- jusqu’à 18 ans Par Marinette Extermann et Pierre-Laurent Haesler

Oeuvres de G. Frescobaldi (1583-1643), J.P. Sweelinck (1562-1221) et J. Kuhnau (1660-1722)

Présentation de l’épinette Querci (1624) de la collection du MAH et du clavecin italien anonyme (XVIIe siècle) offert au MAH par Michel et Marinette Groux-Extermann

Durée: 1 heure

Musée d'art et d'histoire
Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève

