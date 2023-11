Un chasseur sachant chasser sans son chien… Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’Évènement: Genève Un chasseur sachant chasser sans son chien… Musée d’art et d’histoire Genève, 15 novembre 2023, Genève. Un chasseur sachant chasser sans son chien… Mercredi 15 novembre, 10h30, 15h30 Musée d’art et d’histoire Prix libre Vous êtes curieuses et curieux et souhaitez faire de nouvelles découvertes avec vos tout-petits? Chaque mois, nous vous emmenons vivre une nouvelle aventure dans les salles du musée.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un.e adulte Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T10:30:00+01:00 – 2023-11-15T11:00:00+01:00

2023-11-15T15:30:00+01:00 – 2023-11-15T16:00:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Musée d'art et d'histoire Adresse Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Ville Genève Age min 3 Age max 5 Lieu Ville Musée d'art et d'histoire Genève latitude longitude 46.199364;6.151642

Musée d'art et d'histoire Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/