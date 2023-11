Cet évènement est passé Les Héros malheureux Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’Évènement: Genève Les Héros malheureux Musée d’art et d’histoire Genève, 9 novembre 2023, Genève. Les Héros malheureux Jeudi 9 novembre, 18h30 Musée d’art et d’histoire Prix libre Héraclès, Achille, Artémise, David ou Antiope… des héroïnes et des héros bibliques ou mythologiques dont les exploits ont parfois un revers amer qui prouve que les hauts faits n’apportent pas toujours le bonheur.

En compagnie d’Isabelle Burkhalter, médiatrice culturelle Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T18:30:00+01:00 – 2023-11-09T19:30:00+01:00

