Réouverture du musée d’Art et d’histoire Samedi 13 mai, 19h00 Musée d’Art et d’Histoire du Pays de Château-Gontier Entrée libre

Le musée d’Art et d’Histoire rouvre ses portes pour la saison 2023 !

Dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, l’Hôtel Fouquet, le musée présente une exceptionnelle collection de sculptures et céramiques antiques, remarquable témoignage de l’art romain du début de notre ère, ainsi qu’une étonnante collection de sculptures animalières en bronze des XIXe et XXe siècles. Il possède également un bel ensemble de peintures et de sculptures datées du XVe au XXe siècle, en particulier une œuvre de Charles Le Brun.

A l’occasion de la Nuit Européenne des musées, venez découvrir, en avant-première, l’exposition « Gustave Dennery, le regard perdu ».

Peintre contemporain et camarade d’atelier de Toulouse-Lautrec, Van Gogh et Emile Bernard, Gustave Dennery appartient à la catégorie des « petits maîtres ». Présent au Salon des artistes français de 1887 à 1946, il est à l’origine d’une œuvre attachante à défaut d’être révolutionnaire. A la mort de son mari, Hortense la mère de Gustave Dennery quitte Paris pour s’installer à Château-Gontier avec son fils, dans une belle maison bourgeoise.

L’artiste Gustave Dennery se partage entre la demeure discrète et cossue de Château-Gontier et l’appartement confortable de Neuilly où il s’installe quelques années après son mariage en 1898. L’exposition, organisée avec le concours de la famille de Gustave Dennery, présentera plus de 40 oeuvres de l’artiste. »

© Musée d’Art et d’Histoire de Château-Gontier